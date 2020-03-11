زحام شديد بأسواق الكويت بعد قرار العطلة.. والحكومة: المخزون الاستراتيجي آمن

محمد اسماعيل - القاهرة - الكويت- (أ ش أ)

شهدت مراكز التسوق والمجتمعات الإستهلاكية الكبرى في الكويت، توافدًا مكثفًا من قبل كافة قطاعات المجتمع الكويتي والوافدين؛ وذلك في أعقاب قرارات مجلس الوزراء الكويتي، بتعليق حركة الطيران حتى إشعار آخر وتعطيل العمل في القطاعين العام والخاص لمدة أسبوعين.

وتوافد الكويتيون والمقيمون بكثافة على الأسواق؛ لشراء احتياجاتهم من المواد الغذائية؛ خشية نقص المخزون الاستراتيجي للبضائع الأساسية، في ظل اغلاق مطار الكويت الدولي، رغم توافر البضائع بكميات كافية.

كما حرص الوافدون على التوافد على الصيدليات أيضا؛ لتخزين كميات كبيرة من الأدوية المتنوعة، خاصة المضادات الحيوية، وأدوية نزلات البرد، لتأمين احتياجاتهم خلال الفترة المقبلة.

وفي المقابل، أكد رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، أن المخزون الاستراتيجي للبضائع الأساسية في معدلات آمنة، مشددا على أنه يكفي احتياجات البلاد لشهور مقبلة، نافيا ما تردد عن اغلاق المجمعات الاستهلاكية.

ونوه المزرم على قرار منع رحلات الطيران، سيكون قاصرا على الرحلات العادية فقط، بينما ل يشمل رحلات الشحن، والتي ستتواصل وفقا لمعدلاتها الطبيعية.

وفي السياق ذاته، أكد وكيل وزارة الصحة الكويتية الدكتور مصطفى رضا، أن المخزون لدى وزارة الصحة مريح جداً، مشددا على أن المواطن أو المقيم، لن يشعرا بأي نقص.

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وأضاف أن وزارة الصحة الكويتية، ستقوم بإجراء موحد لفتح كافة الصيدليات والمراكز الصحية، فضلا عن وجود هيئة تمريضية كاملة في الخدمة.

وبدوره، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي أنس الصالح، أن خطوط الاستيراد لم تتأثر خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن الحكومة الكويتية ستقف بالمرصاد ضد كل من يروج الشائعات.

وشدد الصالح على أنه لا يوجد قلق فيما يتعلق بالمخزون الاستراتيجي الغذائي والصحي في الكويت، محذرا من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بحق مروجي الإشاعات ومن يثيرون الهلع في أوساط المجتمع الكويتي.

وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، قد أعلن مساء اليوم الأربعاء، قرار مجلس الوزراء الكويتي، بمنح أجازة رسمية لجميع العاملين بالبلاد من يوم غد الخميس ولمدة أسبوعين، بالاضافة الى تعليق جميع الرحلات التجارية من وإلى مطار الكويت الدولي، اعتبارا من الجمعة المقبلة وحتى إشعار آخر، مع اقتصار الرحلات الجوية على الكويتيين وأقاربهم فقط.

وأضاف المزرم- في مؤتمر صحفي عقده، عقب جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية التي عقدت بقصر السيف، وترأسها رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، لمناقشة مستجدات أوضاع انتشار فيروس (كورونا المستجد- كوفيد 19) - أنه تقرر منع التواجد داخل جميع صالات المطاعم والمقاهي، بما فيها داخل مراكز التسوق، بالاضافة الى منع التواجد داخل جميع المعاهد والأندية الصحية.

وكانت وزارة الصحة الكويتية، قد أعلنت في وقت سابق اليوم، تسجيل 3 اصابات مؤكدة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) خلال الـ 24 ساعة الماضية في الكويت، ليرتفع د الاجمالي المسجل الى 72 حالة.