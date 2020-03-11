الداخلية تكشف تفاصيل ضبط المتهمين بالتنمر على شاب صيني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

ألقت قوات الأمن بوزارة الداخلية القبض على السائق ومصور الفيديو في واقعة التنمر بشاب يحمل الجنسية الصينية، عقب تداول مقطع فيديو بالواقعة على موقع "فيس بوك".

على خلفية تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" متضمناً قيام أحد قائدي السيارات الملاكي بإنزال شخص "يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية " بالطريق الدائري والاستهزاء به والتنمر به.

كان مقطع مصور انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر فيه الشاب يتحرك مذعورًا على أحد الطرق السريعة، بعدما تركه سائق سيارة الأجرة التي كان يستقلها وهرب، ما جعل كثيرين يحاولون الوصول للشاب والاعتذار له.

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بالفحص تبين أن مقطع الفيديو المتداول تم تصويره أعلى الطريق الدائري بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة؛ حيث أمكن تحديد هوية المجني عليه 31 سنة، مهندس، يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، مقيم بأحد الفنادق الكائنة بمحافظة الجيزة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد السيارة المنوه عنها، ملك أحد الأشخاص (سائق مقيم بدائرة قسم مصر القديمة) وأنه وراء ارتكاب الواقعة، حيث أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر أنه اصطحب المجني عليه من الفندق محل إقامته لتوصيله لمنطقة العباسية، وحال سيرهما بمحل البلاغ، تلاحظ قيامه بالسُعال المستمر داخل السيارة قيادته، فأنزله بمحل البلاغ خشية إصابته.

وبتكثيف التحريات أمكن تحديد مصور مقطع الفيديو والقائم بنشره على موقع التواصل الاجتماعي وتبين أنه (مهندس ومقيم بدائرة قسم العمرانية بالجيزة)، حيث أمكن ضبطه وبمواجهتهما اعترف بتصويره للواقعة على النحو المُشار إليه على سبيل المزاح، وأضاف بقيامه بحذف مقطع الفيديو من على هاتفه المحمول المُستخدم في ارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.