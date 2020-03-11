الكشف وصرف العلاج مجانًا لـ 52 مواطنًا بـ"الراشدة" في الوادي الجديد (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

نظم حزب مستقبل وطن، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأربعاء، عيادة طبية مجانية بمحافظة الوادي الجديد، بإشراف النائب جمال آدم، عضو مجلس النواب، وأمين الحزب بالمحافظة.

أكد محمد علي عبد الغني، أمين حزب مستقبل وطن بمركز الداخلة بالوادي الجديد، تنظيم عيادة طبية مجانية بمقر الوحدة الصحية بقرية الراشدة التابعة للمركز، بالتعاون مع الدكتور مصطفي جمعة، إخصائي السكر والغدد الصماء بمعهد السكر بالقاهرة، لافتًا أنه جرى توقيع الكشف وصرف العلاج بالمجان لـ 52 مواطنًا.

وأضاف أن ذاك يأتي في إطار التوجهات العامة للدولة، ومن منطلق حرص الحزب بالمحافظة على صحة المواطنين، وبالتنسيق مع مديرية الصحة بالمحافظة للوصول بالخدمة الطبية للمناطق النائية والمحرومة.