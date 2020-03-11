العراق: حالتا إصابة جديدتان بكورونا في كربلاء والنجف

محمد اسماعيل - القاهرة - العراق - (أ ش أ) أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأربعاء، تسجيل حالتي إصابة جديدتين بفيروس "كورونا" في محافظتي كربلاء والنجف. وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة "السومرية" الإخبارية - أن مجموع الإصابات المؤكدة من خلال مختبر الصحة العامة المركزي بلغ 68 إصابة. وأفادت الوزارة، في وقت سابق اليوم، بتسجيل حالة وفاة ثانية لمصاب بالفيروس في كربلاء وسط العراق.

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