دقلو: مجلس السيادة السوداني ملتزم بتحقيق السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - السودان - (أ ش أ)

أكد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، التزام مؤسسات الفترة الانتقالية بتحقيق السلام الشامل، وتعزيز الأمن والاستقرار، ومعالجة كافة القضايا الاقتصادية، دفعا لمسيرة التنمية وتوفير الخدمات للمواطنين.

واستعرض دقلو، خلاله لقائه مع وفد من قبيلة المسيرية بقيادة ناظر القبيلة الصادق الحريكة، التقدم الذي أحرزته مفاوضات السلام مع الحركات المسلحة بجوبا، والتي ستتوج قريباً باتفاق شامل يُنهي أسباب النزاعات بالسودان.

من جانبه، أكد الحريكة أهمية اللقاء، وما تم بحثه من مواضيع مهمة مع النائب الأول لرئيس مجلس السيادة، وفي مقدمتها ملف السلام في السودان وجنوب السودان، بالاضافة إلى قضايا التنمية المستدامة والسلم الاجتماعي.

وعبر عن تقديره لما يوليه النائب الأول لرئيس مجلس السيادة من اهتمام متزايد بالادارات الاهلية بالسودان، وايمانه الراسخ بالدور المهم الذي تضلع به في تحقيق السلام والاستقرار.