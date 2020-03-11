ضبط 925 كيلو "كبد وقوانص وهياكل" فاسدة بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:
ضبطت مباحث التموين بالقليوبية، 925 كيلو دواجن وكبد غير صالحة للاستهلاك الأدمي، اليوم الأربعاء، وجرى التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.
تلقى اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العقيد أحمد عبد العليم، رئيس مباحث التموين بالقليوبية، بشن ضباط مباحث التموين بالمديرية، حملة على محال بيع الدواجن ومنتجات اللحوم، بالاشتراك مع الدكتور محمد سيد حسين، رئيس قسم الصحة العامة والمجازر بإدارة شبرا الخيمة البيطرية.
أسفرت الحملة عن ضبط 600 كيلو كبد وقوانص دواجن، و325 كيلو هياكل دواجن غير صالحة للاستهلاك الأدمي، بمكان تعبئة وتجهيز أجزاء الدواجن، بحي شرق شبرا الخيمة.
جرى التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.
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