بالأسماء.. إيران تكشف عن المسؤولين المصابين بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات
أفادت وكالة "فارس" الإيرانية، بإصابة النائب الأول للرئيس الإيراني، إسحاق جهانجيري، وعدد من المسؤولين رفيعي المستوى بفيروس كورونا المستجد، حسبما نقلت عنها شبكة "روسيا اليوم".
ونشرت الوكالة لائحة تتضمن أسماء المسؤولين الإيرانيين المصابين بالفيروس، وجاء أبرزهم جهانجيري، ووزير الصناعة والتجارة الإيراني، رضا رحماني، ووزير الثقافة والسياحة علي أصغر مونسان، إضافة إلى مسؤولين آخرين بينهم 5 نواب في البرلمان ومساعدة الرئيس لشؤون المرأة وأحد أعضاء مكتب المرشد الأعلى للثورة الإيرانية ورئيس اللجنة الوطنية الأولمبية.
وذكرت الوكالة أن كل المصابين يخضعون حاليا للحجر الصحي.
وتعتبر إيران من الدول الأكثر إصابة بالنوع الجديد لفيروس كورونا، إلى جانب كل من الصين وإيطاليا وكوريا الجنوبية.
وحتى اليوم الأربعاء سجلت في أراضي إيران 9 آلاف إصابة بهذه السلالة، بما في ذلك 354 حالة وفاة.
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