الصحة العالمية: دولاً أخرى ستكون في نفس وضع إيطاليا وإيران بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

قال المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية، مايك رايان، إن استخدام عبارة وباء عالمي لوصف كورونا لن يغير من طريقة تعاملنا مع الفيروس.

وأضاف رايان، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الأربعاء، أن دولاً أخرى ستكون في نفس وضع إيطاليا وإيران مع فيروس كورونا قريبا جدا، حيث يعرف هذان البلدان تفشيا كبيرا للفيروس.

وأكد رايان أنه "على الرغم من تصنيف كورونا وباء عالميا إلا أنه يمكن السيطرة عليه".

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وأعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها العميق نظرًا لمستويات انتشار فيروس كورونا المتحور (كوفيد-19) وحدته، وعدم اتخاذ الإجراءات الكافية لمواجهته.

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الأربعاء، إنه يمكن تصنيف فيروس كورونا المتحور (كوفيد-19) بأنه وباء عالمي.

وأوضح، خلال مؤتمر صحفي مُنعقد الآن، أن عدد الحالات خارج الصين زاد بواقع 13 ضعفا خلال الأسبوعين الأخيرين.

وأكد غيبريسوس أن كلمة "وباء" ليست كلمة يمكن استخدامها بسهولة أو دون توخي الحذر، خاصة وأنها إذا أسيء استخدامها فإنها قد تخلق حالة خوف غير معقول، وتعطي انطباعًا بأن معركة التصدي للفيروس انتهت، ما يؤدي إلى معاناة وموت كثيرين.