شرطة الطيران الألمانية تلغي 23 ألف رحلة بسبب كورونا

أعلنت شرطة الطيران الألمانية "لوفتهانزا" إلغاء 23 ألف رحلة طيران ذات مسافات قصيرة ومتوسطة وطويلة خلال الفترة بين الـ 29 من شهر مارس الجاري وحتى الـ 24 من شهر أبريل المقبل بسبب فيروس كورونا. الـ 24 من شهر أبريل المقبل بسبب فيروس كورونا. ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن الشركة الألمانية قولها إن قرارات الإلغاء ستؤثر بصورة رئيسية على الرحلات الجوية في أوروبا، وآسيا، والشرق الأوسط. قولها إن قرارات الإلغاء ستؤثر بصورة رئيسية على الرحلات الجوية في أوروبا، وآسيا، والشرق الأوسط.

كما لفتت شرطة الطيران إلى أنه من المتوقع الإعلان عن مزيد من قرارات الإلغاء لرحلات جوية خلال الأسابيع المقبلة.

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