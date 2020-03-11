أعلنت شرطة الطيران الألمانية "لوفتهانزا" إلغاء 23 ألف رحلة طيران ذات مسافات قصيرة ومتوسطة وطويلة خلال الفترة بين الـ 29 من شهر مارس الجاري وحتىالـ 24 من شهر أبريل المقبل بسبب فيروس كورونا.
ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن الشركة الألمانيةقولها إن قرارات الإلغاء ستؤثر بصورة رئيسية على الرحلات الجوية في أوروبا، وآسيا، والشرق الأوسط.
كما لفتت شرطة الطيران إلى أنه من المتوقع الإعلان عن مزيد من قرارات الإلغاء لرحلات جوية خلال الأسابيع المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر شرطة الطيران الألمانية تلغي 23 ألف رحلة بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.