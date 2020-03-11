بسبب كورونا .. تأجيل منتدى موسكو للأمن الدولي لعام 2021

ألغت وزارة الدفاع الروسية "منتدى موسكو التاسع للأمن والدفاع" لهذا العام، والذي كان من المقرر عقده في الفترة من 22 إلى 23 أبريل المقبل.

وذكرت الدفاع الروسية - في بيان - أنه تم تأجيل "منتدى موسكو التاسع للأمن الدولي" حتى

عام 2021، وذلك نتيجة للوضع الحالي المتعلق بانتشار عدوى فيروس "كورونا" المستجد في العالم.



وأشار البيان إلى أنه كان من المقرر وصول وفود من 115 دولة لحضور المؤتمر هذا العام بالعاصمة الروسية.



يُذكر أن الحكومة الروسية أعلنت تأجيل منتدى "سوتشي" الاستثماري الدولي، الذي كان من المزمع عقده في 12 – 14 فبراير الماضي، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا، كما قررت اللجنة التنظيمية لمنتدى بطرسبورج الاقتصادي الدولي إلغاء دورة المنتدى، التي كان من المقرر عقدها هذا العام بسبب انتشار الفيروس في الدول المشاركة في المنتدى.