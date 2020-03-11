رئيسة لجنة الانتخابات الروسية تأمل ألا يعيق "كورونا" التعديلات الدستورية

أعربت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية الروسية إيلا بامفيلوفا، اليوم الأربعاء، عن أملها في ألا يصبح فيروس "كورونا" المستجد حجر عثرة أمام الاستعدادات للتصويت على التعديلات الدستورية.

ونقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية عن بامفيلوفا قولها بشأن تأثير فيروس "كورونا" على التصويت

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المرتقب: "أتوقع أن تقوم الوكالات المعنية بعمل جيد. لقد حازت حتى الآن على إشادة من منظمة الصحة العالمية وآمل ألا نجد أنفسنا في وضع لا رابح فيه".



وأضافت بامفيلوفا: "نحن مستعدون لأي تطورات ونحاول ترقب أي وضع يمكن أن يواجه البلاد. ونظرًا لمدى تعلم شعبنا ومدى مسؤولية سلوكه تجاه صحته، بما في ذلك إجراءات النظافة الشخصية، آمل أن تتعاون وكالات الدولة والشعب معًا لحل هذه المشكلة".



ومن المتوقع أن يتم إجراء التعديلات الدستورية في 22 أبريل وسيعلن أنه يوم عطلة في البلاد.