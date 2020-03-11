3 حالات مصابة بكورونا ينقلون العدوى لـ 238 وافدًا في قطر

أعلنت وزارة الصحة القطرية عن تسجيل 238 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا،حسبما أفادت شبكة سكاى نيوز عربيةفي خبر عاجل لها اليوم الاربعاء.

وقال الشيخ الدكتور محمد بن حمد ال ثاني، مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة القطرية ،أن الحالات المصابةهم لوافدين من المخالطين للحالات الثلاث التي تم الإعلان عن اصابتهم بالفيروس يوم الأحد الماضي ممن يقيمون

بمجمع سكني واحد.

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وكانت قطر قررت تعليق الدراسة، اعتبارا من أمس بسبب فيروس كورونا، فيما سجلت قطر، مساء أمس الأحد، 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالى الإصابات لـ 15 حالة، و كانت الخطوط الجوية القطرية علقت بالفعل الرحلات الجوية من إيطاليا

وإليها.

كانت قناة "مباشر قطر"، قد قالت فى تقرير بثته، إنه مع تزايد القلق الدولى بشأن انتشار فيروس كورونا فى قطر، أعلن مهرجان قمرة السينمائى عن إلغاء دورته القادمة لعام 2020 والذى كان من المقرر أن يتم انعقاده فى العاصمة القطرية الدوحة، خوفًا على صحة وسلامة ضيوف وشركاء المهرجان، مشيراً إلى أن قرار الغاء المهرجان ‏جاء بناءً على ارتفاع عدد المصابين بكورونا فى قطر، وتدنى مستوى الخدمات الصحية والوقائية.