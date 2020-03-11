تعليق الرحلات من وإلى مطار الكويت الدولي بسبب “كورونا”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 11 مارس 2020 07:12 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 11 مارس 2020 07:12 مساءً - مشاركة

أعلنت وكالة الأنباء الكويتية تعليق الرحلات من وإلى مطار الكويت الدولي اعتبارا من يوم الجمعة.

واستثنت الكويت من تعليق الطيران التجاري الرحلات التي تحمل مواطنين والشحن الجوي.

والخميس الماضي، قالت حكومة الكويت إنها أوقفت قرارا يطالب المسافرين من عشر دول، بينها الهند وتركيا ومصر، بتقديم شهادات معتمدة من سفارات بلادهم بخلوهم من فيروس كورونا.

وقال مجلس الوزراء إن السلطات تعمل على التوصل إلى إجراءات عملية تضمن سلامة المسافرين والمواطنين.

وكانت الإدارة العامة للطيران المدني قالت، الأسبوع الماضي، إن المسافرين الذين لن يقدموا تلك الشهادات لن يسمح لهم بدخول الكويت.