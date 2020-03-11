واشنطن : العقوبات على إيران لا تمنع تقديم مساعدات لمواجهة “كورونا”

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الأربعاء، أن العقوبات على إيران لا تمنع من تقديم مساعدات إنسانية لمواجهة فيروس كورونا.

كان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، قال أواخر فبراير الماضي، إن بلاده عرضت المساعدة في التعامل مع فيروس كورونا في إيران، كما شكك في استعداد طهران لتبادل المعلومات.

وأضاف بومبيو، خلال جلسة للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب: “عرضنا على إيران المساعدة”. وقال: “البنية التحتية للرعاية الصحية لديهم ليست قوية، وأنا قلق للغاية من أن إيران هي التي لا تتشارك المعلومات”.