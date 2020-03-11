إيطاليا تعلن ارتفاع الوفيات جراء فيروس كورونا إلى 617

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ورفعت إيطاليا المخصصات المالية لمكافحة فيروس كورونا الجديد "حزمة التمويل" إلى نحو 25 مليار يورو حوالي 28.3 مليار دولار، حسب تصريحات رئيس وزرائها جوزيبي كونتي، الأربعاء.
وقال كونتي بعد اجتماع حكومي، اليوم، إن الحزمة ترقى إلى "تمويل متاح"، لا يتم استخدامه على الفور، لكن يمكن استخدامه بالتأكيد لمواجهة جميع الصعوبات التي نواجهها بسبب هذه الحالة الطارئة.
وأضاف كونتي أن الحالة الطارئة بسبب فيروس كورونا في إيطاليا، وهي حتى الآن الأسوأ في أوروبا، "هي حالة طارئة صحية واقتصادية على حد سواء، ومن الواضح أن لديها تأثيراً اجتماعياً مهماً".
وقال وزير الاقتصاد روبرتو جولتيري إن شريحة أولى تضم حوالي 12 مليار يورو من التمويل، سيتم الكشف عنها بشكل تفصيلي، في أمر يصدر في وقت لاحق من هذا الأسبوع، ربما بعد غد الجمعة.
وتابع جوالتيري أن التمويل الجديد سيذهب بشكل جزئي لدعم النظام الصحي وإجراءات الدفاع المدني وإجراءات مضادة للعدوى.
وتابع أنه سيكون هناك تمويل لحماية العمل والتدفق النقدي للأسر والشركات، متعهداً: "لن يخسر أحد وظيفته بسبب فيروس كورونا".