إيطاليا تعلن ارتفاع الوفيات جراء فيروس كورونا إلى 617

ورفعت إيطاليا المخصصات المالية لمكافحة فيروس كورونا الجديد "حزمة التمويل" إلى نحو 25 مليار يورو حوالي 28.3 مليار دولار، حسب تصريحات رئيس وزرائها جوزيبي كونتي، الأربعاء.

وقال كونتي بعد اجتماع حكومي، اليوم، إن الحزمة ترقى إلى "تمويل متاح"، لا يتم استخدامه على الفور، لكن يمكن استخدامه بالتأكيد لمواجهة جميع الصعوبات التي نواجهها بسبب هذه الحالة الطارئة.

وأضاف كونتي أن الحالة الطارئة بسبب فيروس كورونا في إيطاليا، وهي حتى الآن الأسوأ في أوروبا، "هي حالة طارئة صحية واقتصادية على حد سواء، ومن الواضح أن لديها تأثيراً اجتماعياً مهماً".

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