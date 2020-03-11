لبنان يعلن وقف جميع الرحلات الجوية والبرية إلى أربع دول

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، الأربعاء، وقف جميع الرحلات الجوية والبرية إلى إيطاليا كوريا الجنوبية الصين وإيران.

وأكد في مؤتمر صحفي، وقف دخول جميع القادمين من مصر وسوريا والعراق وفرنسا وألمانيا وإسبانيا والمملكة المتحدة تجنبًا لانتشار فيروس كورونا.

و أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل ثاني حالة وفاة و61 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.

وقالت الوزارة، في بيان: "بلغ مجموع الحالات المثبتة 61 حالة منها 51 حالة مشخصة في مستشفى رفيق الحريري و9 حالات في المستشفيات الجامعية"، وأعلنت تسجيل حالة وفاة جديدة لمريض في العقد السادس كان مصابا بمرض مزمن.