كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الأربعاء 11/3/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.
أخبار عاجلة الآن || أردوغان يهدد بعمل عسكري في سوريا
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مجددًا أن بلاده ستقوم بعمل عسكري كبير في إدلب إذا لم يتم الالتزام بوقف إطلاق النار المتفق عليه
آخر الأخبار العاجلة في العالم || إصابة النائب الأول للرئيس الإيراني وعدد من الوزراء بفيروس كورونا
أصيب النائب الأول للرئيس الإيراني، إسحاق جهانغيري، وعدد من المسؤولين رفيعي المستوى بفيروس كورونا المستجد، حسبما ذكرت وكالة "فارس الإيرانية".
أخبار عالمية عاجلة اليوم || توقيف مشتبه بهم بمحاولة اغتيال رئيس الوزراء السوداني
أكد وزير الإعلام السوداني فيصل صالح، اليوم الأربعاء، أن الأجهزة الأمنية أوقفت مشتبه بهم بمحاولة اغتيال رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، بينهم أجانب.