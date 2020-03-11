كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحيفة: إلغاء مؤتمر عن "كورونا" في نيويورك بسبب انتشار الفيرس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألغى مجلس العلاقات الخارجية بالولايات المتحدة الأمريكية، مائدة مستديرة بعنوان "ممارسة الأعمال التجارية تحت فيروس كورونا" المقرر عقدها غدا الجمعة، في نيويورك، بسبب انتشار العدوى نفسها.

ووفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز"، ألغى المجلس أيضًا المؤتمرات الشخصية الأخرى التي كان من المقرر إجراؤها من 11 مارس إلى 3 أبريل، بما في ذلك الموائد المستديرة في نيويورك وواشنطن والأحداث الوطنية في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وينضم المجلس "CFR"، إلى قائمة طويلة من التجمعات الملغاة أو المؤجلة، بما في ذلك معرض السيارات السنوي في نيويورك.

وقالت جمعية تجار السيارات في نيويورك الكبرى أمس الثلاثاء، إنه سيتم إعادة جدولة معرض السيارات إلى أواخر أغسطس.

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وكشف حاكم ولاية نيويورك، أندرو كومو، اليوم الأربعاء في مقابلة مع شبكة سي إن إن الإخبارية، إن ولاية نيويورك أكدت "حوالي 20" حالة إصابة إضافية بفيروس كورونا، مضيفاَ أن معظم الحالات الجديدة كانت في نيو روشيل.

يوم الثلاثاء، أعلن المسؤولون في كلية جون جاي للعدالة الجنائية في مانهاتن أن طالب هناك أظهر نتائج إيجابية للفيروس، ولم يتضح ما إذا كان من بين الحالات الجديدة.

وقال العمدة إن نتائج الاختبارات الجديدة أظهرت أن 46 شخصًا في المدينة ثبتت إصابتهم بالفيروس.

ومع الحالات الجديدة، سيكون لدى ولاية نيويورك أكثر من 190 حالة من حالات الإصابة بالفيروس التاجي حتى الآن.

