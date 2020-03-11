كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اكتشاف 20 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا في نيويورك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال حاكم ولاية نيويورك، أندرو كومو، اليوم الأربعاء، في مقابلة مع شبكة سي إن إن الإخبارية، إن ولاية نيويورك أكدت "حوالي 20" حالة إصابة إضافية بفيروس كورونا، مضيفاَ أن معظم الحالات الجديدة كانت في نيو روشيل.

يوم الثلاثاء، أعلن المسؤولون في كلية جون جاي للعدالة الجنائية في مانهاتن أن طالب هناك أظهر نتائج إيجابية للفيروس، ولم يتضح ما إذا كان من بين الحالات الجديدة.

وقال العمدة، إن نتائج الاختبارات الجديدة أظهرت أن 46 شخصًا في المدينة ثبتت إصابتهم بالفيروس.

ومع الحالات الجديدة، سيكون لدى ولاية نيويورك أكثر من 190 حالة من حالات الإصابة بالفيروس التاجي حتى الآن.

تم ربط معظم تلك الموجودة في نيويورك بمجموعة في مقاطعة ويستتشستر.

من ناحية أخرى، أعلنت بريطانيا، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 456 مصابا.

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ويذكر أن بلغ عدد حالات الإصابات بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة خلال 24 ساعة الماضية أعلى معدل له منذ اكتشافه للمرة الاولى.

وارتفع العدد الإجمالي من 319 إلى 373 الساعة 9 صباح الإثنين، بزيادة قدرها 54 حالة.

وقال متحدث باسم وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية: "تمكنا حتى الساعة 9 صباح الإثنين من فحص 26261 شخصًا، وتوفي ستة أشخاص بسبب الفيروس."

وأثبتت النتائج خلو 25888 من المرضى وإصابة و373.

وتشهد مطارات بريطانيا حالة فوضى وارتباكا متزايدا بفعل تفشي فيروس كورونا المستجد، خاصة مع توافد العائدين من إيطاليا بعد تسجيلها أعلى معدلات لانتشار "كوفيد-19" بعد الصين، منشأ المرض.

وقال المسافرون العائدون من إيطاليا إنهم ليس لديهم فكرة عن الحاجة لعزل ذاتي على مدار الأسبوعين المقبلين، وسط تساؤلات بعضهم عما إن كانوا يحتاجون لذلك.