الملك محمد السادس يستقبل وهبي بعد انتخابه أمينا عاما للأصالة والمعاصرة

بعد شهر من انتخابه، حظي الأمين العام الجديد لحزب الأثالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، باستقبال ملكي.
وأوضح بلاغ للديوان الملكي، أن الملك محمد السادس، استقبل عبد اللطيف وهبي “بالتماس منه”، وذلك إثر انتخابه مؤخرا أمينا عاما لحزب الأصالة والمعاصرة.
وكان مصدر مطلع قد أكد أن وهبي أرجأ الكثير من الترتيبات في حزبه إلى ما بعد هذا الاستقبال الذي يحظى به عادة زعماء الأحزاب الرئيسة في البلاد، ومن بين هذه الترتيبات تلك المتعلقة بإدارة الحزب، حيث كان يرتقب أن يباشرها وهبي، لكنه لم يفعل.
ومن المتوقع أن يجري تغييرات كثيرة في الإدارة العامة للحزب، التي كان بعض أعضائها فاعلين في الأزمة بجانب الأمين العام السابق، حكيم بنشماش.
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