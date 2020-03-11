الفنانة عائشة الوعد في تجربة غناء باللغة الإنجليزية

تستعد الفنانة عائشة الوعد لإصدار عمل فني جديد، تواصل به عودتها إلى الساحة الفنية، وخطتها الجديدة في تقديم أغان مميزة، واختارت هذه المرة الغناء باللغة الإنجليزية.

وكشفت عائشة الوعد، في تصريحها لـ”اليوم 24″، أن اسم عملها الجديد هو “love diagram”، وكتب كلماته klaus Gollnick، ولحنها شقيقها الموسيقار مهدي عبدو، فيما كان التوزيع لمحمد يسري، والعزف الموسيقى لفرقة إبراهيم الموجي.

وتكلف بإخراج كليب العمل الجديد، المرتقب صدوره، يوم 15 مارس الحالي، المخرج محمد فخري.

وكانت عائشة الوعد قد أصدرت، قبل مدة، عملا بعنوان “الضمير”، دشنت به انطلاقة جديدة في مسارها الفني الحافل.