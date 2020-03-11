بلافريج لأخنوش: قلة احترام أن لا يتوفر البرلمانيون على تقييم مخطط المغرب الأخضر

انتقد البرلماني، عمر بلافريج، صباح اليوم الأربعاء، خلال اجتماع لجنة القطاعات الانتاجية في مجلس النواب، عدم تمكين البرلمانيين من الاطلاع على دراسة تتعلق بحصيلة مخطط المغرب الأخضر، قال إن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أنجزتها.

وخاطب بلافريج وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، وقال: “وزارتكم تعتمد على دراسات علمية لتقييم مخطط المغرب الأخضر، منذ أصبحتم وزيرا للفلاحة عام 2008″، مضيفا، “أين هو تقييم المخطط؟ وأين هي الحصيلة؟”.

وتابع بلافريج موجها خطابه إلى أخنوش: “أعرف أن لديكم تقييما للمخطط، لكن لماذا نحن كممثلين للأمة لا نتوفر على الدراسة، لنناقش بكل شفافية الأرقام المتعلقة بالحصيلة، ونرى ما هو سلبي، والذي يعترف به الجميع على مستوى الشغل، وعلى مستوى الفرشة المائية”.

وأضاف البرلماني ذاته: “بكل احترام لكم السيد الوزير، أعتبر أن هناك قلة احترام لذكائنا، كيف نمر للمخطط الثاني دون مناقشة الأول، أعطونا التقييم لنناقشه بكل شفافية، ومن أجل الدفاع عن مصلحة الوطن. أتمنى أن تجيبني عن سؤالي، لماذا لا نتوفر على التقييم؟”.