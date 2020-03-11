يرافق الكثير من التخوف المباريات التي تدور رحاها بالملاعب الأوروبية مخافة الإصابة بفيروس “كورونا” نتيجة مواصلة تسجيل العديد من الحالات الجديدة، خصوصا في إيطاليا.

ويعتبر فريق نابولي من بين أكثر الأندية انزعاجا من الوضع نتيجة الحالات الكثيرة التي أصيبت بالفيروس في إيطاليا، وهو ما جعله يضع سلسلة من التدابير لتجنيب مكوناته الإصابة بالفيروس، في سياق استعداداته لمواجهة فريق برشلونة لحساب منافسات عصبة الأبطال الأوروبية.

وكشفت صحيفة “لاغازيتا ديلو سبورت” الإيطالية، المتخصصة والواسعة الانتشار، أن الفريق وضع خطة للتعامل مع الوضع حددها في النصائح التالية:

– تجنب الخروج من المنزل

– تفادي الذهاب إلى المطاعم

– عدم تجاوز مدة التداريب ساعتين

– الاستحمام في مجموعات صغيرة

– تجنب الأكل بشكل جماعي بالنادي

– مغادرة ملعب التداريب بشكل سريع

– منع الاجتماعات

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كانت هذه تفاصيل خبر بينها الأكل والاستحمام والتجمعات.. 7 نصائح لمواجهة “كورونا” قبل مباراة برشلونة ونابولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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