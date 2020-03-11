كورونا.. وضع النجم “هاري بوتر” تحت الحجر الصحي

يخضع الفنان العالمي، دانيال رادكليف، بطل سلسلة أفلام “هاري بوتر”، الشهيرة، في الوقت الحالي، لعملية الحجر الصحي، نتيجة الشك في إصابته بفيروس “كورونا”، بعد ظهور أعراضه عليه.

وأكدت هيأة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، من خلال تغريدة على حسابها الرسمي في تويتر، أن دانيال رادكليف يخضع للحجر الطبي، فذاعت أخبار إصابته بكورونا، قبل أن يوضح فريق عمله أن الحجر هو لإجراء الفحوصات، والتأكد من الإصابة بالفيروس، أو عدمها.

يذكر أن دانيال رادكليف عرف، منذ فترة المراهقة، بشخصية هاري بوتر، بعد نجاح سلسلة أفلامها، لكنه اعتذر، قبل مدة، عن المشاركة في جزء جديد.

وانتشر فيروس كورونا انطلاقا من الصين لدول أروبية، وأمريكية، وإفريقية كذلك، ويختلف عدد الحالات من دولة إلى أخرى، فيما وصل عدد المصابين في المغرب إلى 4 حالات، وأخرى لسيدة مسنة توفيت، أمس الثلاثاء.