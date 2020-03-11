قطر: تسجيل 238 إصابة جديدة بفيروس كورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت وزارة الصحة القطرية، مساء اليوم الأربعاء، عن تسجيل 238 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع عدد الإصابات إلى 262 في الدولة الخليجية.

وقالت الوزارة إن الإصابات سجلت "لدى وافدين من المخالطين للحالات الثلاث التي تم الإعلان عن إصابتهم بالفيروس" مشيرة إلى أنهم كانوا يقيمون بمجمع سكني واحد.

وأوضحت الوزارة أن الحالات الجديدة "من الذين كانوا يخضعون للحجر الصحي ضمن الإجراءات الاحترازية منذ اكتشاف إصابة الوافدين الثلاثة، الأمر الذي منع من مخالطتهم لبقية أفراد المجتمع".

وأفاد بيان الوزارة بأنه "من المرجّح ارتفاع عدد المصابين بالفيروس وسط المخالطين للمرضى الوافدين الذين تم الإعلان عنهم سابقا، والخاضعين للحجر الصحي".

ودعت الوزارة أفراد المجتمع إلى الاطمئنان، حيث أن كافة الحالات المعلنة تتمتع بحاله صحية جيدة جدا ويتلقون الرعاية الطبية بمركز الأمراض الانتقالية. وحثت وزارة الصحة القطرية كافة الجهات والأفراد على اتباع الإجراءات الوقائية لضمان سلامتهم وسلامة مجتمعهم.

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ولم تعلن قطر حتى الآن عن أي وفيات بالفيروس، لكنّها أغلقت المدارس والجامعات وألغت العديد من الأحداث العامة ومنعت المسافرين من 14 دولة من دخول أراضيها.

وكانت غالبية الحالات الأولية التي تم تشخصيها في قطر عبارة عن مجموعة من الموظفين والعاملين لديهم والذين تمّت إعادتهم من إيران.

وحتى ظهر الأربعاء، أصاب كورونا قرابة 121 ألفا في 121 دولة وإقليما، توفي منهم نحو 4382، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.

وأدى انتشار الفيروس إلى تعليق العمرة، ورحلات جوية، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض.