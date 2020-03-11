شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تسجيل أعلى معدل إصابة كورونا خلال يوم واحد والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت السلطات الصحية في بريطانيا اليوم تسجيل أعلى معدل إصابة بفيروس كورونا المستجد داخل البلاد. وأوضحت وزارة الصحة البريطانية أنه تم تأكيد 83 حالة إصابة جديدة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ليبلغ بذلك إجمالي عدد المصابين داخل البلاد 456 شخصا. ويأتي هذا في الوقت الذي بلغ فيه عدد ضحايا المرض في بريطانيا ستة أشخاص، وفي ظل تحذير الحكومة من توقع ارتفاع حالات الإصابة بصورة أكبر خلال المدة المقبلة.

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