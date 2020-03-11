شكرا لقرائتكم خبر عن خوفا من كورونا .. ماكرون يستخدم تحية «ناماستي» للترحيب بضيوفه والان نبدء بالتفاصيل
وقامت زوجته، التي كانت بجواره لدى استقباله الملك فيليب في ساحة قصر الإليزيه، بدورها وأرسلت قبلة في الهواء باتجاه الملكة ليتزيا لتحيتها.
ولدى إسبانيا 2124 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في حين سجلت فرنسا 1784 حالة وفقا لبيانات جمعتها رويترز.
وفي فرنسا وصل التفشي إلى قلب السلطة السياسية حيث تأكدت إصابة وزير الثقافة في حكومة ماكرون كما وُضع مدير مكتب ماكرون في العزل بعد مخالطته لشخص مصاب.
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