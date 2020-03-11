شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تعلق رحلات الطيران التجاري بدءاً من الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

علقت دولة الكويت رحلات الطيران التجاري من وإلى مطار الكويت الدولي، وذلك اعتبارا من يوم الجمعة حتى إشعار آخر وقصر رحلات القادمين على الكويتيين وأقاربهم من الدرجة الأولى ويستثنى من ذلك طائرات الشحن.

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