الصحة تعلن تشخيص حالتين مصابتين بـ'فيروس' كورونا في كربلاء والنجف

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الأربعاء، عن تشخيص حالتين مصابتين بـ" فيروس" كورونا في محافظتي كربلاء والنجف.
وأشارت إلى "حدوث حالة وفاة جديدة في كربلاء"، مبينة أن "مجموع الإصابات المؤكدة من خلال مختبر الصحة العامة المركزي بلغ ٦٨ إصابة".
وأكدت الوزارة، أن "مجموع الوفيات المسجلة بلغت ٨ وفيات، وحالات الشفاء التامّ بلغت ١٥".
ولفتت، إلى "ضرورة تنفيذ قرارات لجنة الأمر الديواني رقم ٥٥ لسنة ٢٠٢٠"، داعية الجهات المعنية إلى "محاسبة المخالفين".
وشددت على "ضرورة الالتزام بارشادات الوقاية الشخصية والمجتمعية منعا من انتشار العدوى".
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