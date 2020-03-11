لبنان توقف الرحلات الجوية والبرية مع اربع دول بينها ايران

وقال دياب في مؤتمر صحفي اليوم، إن "لبنان كان من أول الدول التي اتخذت إجراءات في موضوع فيروس كورونا، وواكبنا كل الحالات وصدرت أصوات تهاجم الحكومة خصوصا عندما أعلنا تعطيل المدارس".

وأضاف "اتخذنا منذ البداية إجراءات صارمة في المطار وإجراءات احترازية".



وأوضح "نواجه مرضا يتفشى في معظم الدول بالعالم والحكومة لم تتأخر عن أية إجراءات لحماية لبنان".

وتابع "حفاظا على الصحة العامة طلبت من الإدارات العامة والبلديات وضع جدول مناوبة بالحد الأدنى من الموظفين".

وأعلن دياب وقف جميع الرحلات الجوية من وإلى إيطاليا وكوريا الجنوبية وإيران والصين مع اعطاء مهلة 4 أيام للبنانيين الراغبين بالعودة والبعثات الدبلوماسية واليونيفيل".

كما أكد دياب أن "حكومته تتعامل مع كورونا بأعلى مستوى من الحذر".