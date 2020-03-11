أصدر رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، اليوم الأربعاء، قرارا بوقف جميع الرحلات من وإلى إيطاليا وكوريا الجنوبية والصين وإيران على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد.
وأضاف "اتخذنا منذ البداية إجراءات صارمة في المطار وإجراءات احترازية".
وأوضح "نواجه مرضا يتفشى في معظم الدول بالعالم والحكومة لم تتأخر عن أية إجراءات لحماية لبنان".
وتابع "حفاظا على الصحة العامة طلبت من الإدارات العامة والبلديات وضع جدول مناوبة بالحد الأدنى من الموظفين".
وأعلن دياب وقف جميع الرحلات الجوية من وإلى إيطاليا وكوريا الجنوبية وإيران والصين مع اعطاء مهلة 4 أيام للبنانيين الراغبين بالعودة والبعثات الدبلوماسية واليونيفيل".
كما أكد دياب أن "حكومته تتعامل مع كورونا بأعلى مستوى من الحذر".
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان توقف الرحلات الجوية والبرية مع اربع دول بينها ايران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.