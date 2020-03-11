بسبب كورونا.. مدير صحة الكرخ ينصح بعدم التنقل بين جانبي بغداد الا للضرورة

أكد مدير دائرة الصحة في الكرخ ببغداد جاسب لطيف الحجامي، الاربعاء، أن كل المحجورين من عوائل المصابين بفايروس كورونا بالدائرة انهوا مدة الحجر المطلوبة ولم تظهر على اي منهم علامات المرض، ما يدل على عدم انتقال العدوى لهم، فيما نصح المواطنين بعدم التنقل بين جانبي العاصمة الا للضرورة. وقال الحجامي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الخبر السعيد هو ان كل المحجورين من عوائل المصابين في دائرة صحة الكرخ انهوا مدة الحجر المطلوبة ولم تظهر على اي منهم علامات المرض وهذا يدل على عدم انتقال العدوى لهم".



وأضاف الحجامي، "نتمنى الالتزام بعدم الخروج من المنزل الا للضرورة القصوى مع الالتزام بالتوصيات اللازمة للوقاية من المرض"، مشدد بالقول "انصح بعدم التنقل ما بين الكرخ والرصافة الا للضرورة".

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