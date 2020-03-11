تنشر الخليج 365، بالوثيقة مطالبة تجمع مطاعم بغداد باعادة افتتاح المطاعم كون إغلاقها سيؤدي إلى بطالة لأكثر من 90 ألف عامل وإثارة حالة من الهلع لدى المجتمع. وفيما يلي نص الوثيقة:

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كانت هذه تفاصيل خبر بالوثيقة.. تجمع لمطاعم بغداد يطالب باعادة افتتاح من تم اغلاقها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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