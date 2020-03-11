ارتفاع حالات الإصابة بـ' فيروس كورونا' في بريطانيا

وذكرت الوزارة، في بيان، أنه "تم تسجيل 456 حالة إيجابية بعد فحص 27476 شخصا، فيما توفي ستة أشخاص ممن ثبتت إيجابية عيناتهم".

وكانت وزيرة الدولة لشؤون الصحة البريطانية، نادين دوريس، قد أكدت في وقت سابق، أن الفحوصات الطبية أثبتت إصابتها بفيروس كورونا.



وأضافت درويس في بيان نشرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، "إنه بمجرد إبلاغها بنتيجة التحاليل اتخذت جميع الاحتياطات الموصى بها، وعزلت نفسها في المنزل".