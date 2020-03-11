مواعيد جديدة لأبرز فعاليات مارس في دبي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تستضيف مدينة دبي العديد من المعارض والمهرجانات البارزة على مدار العام التي تستقطب آلاف الزوار.

ووفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية، تم تأجيل بعض فعاليات شهر مارس/آذار لموعد لاحق هذا العام.

"العين الإخبارية" ترصد، في التقرير التالي، أبرز الفعاليات التي تم تأجيلها، إذ تم تأجيل فعالية مذاق دبي السنوية، التي كان من المخطط إقامتها في الفترة بين 12 و14 مارس/آذار الجاري في مسرح مدينة دبي للإعلام، وتم تحديد الموعد الجديد من 9 إلى 12 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

كما تم تأجيل معرض دبي الدولي للقوارب 2020، الذي كان من المخطط إقامته في 10- 14 مارس/آذار الجاري بدبي هاربور في مرسى دبي إلى 24-28 نوفمبر/تشرين الثاني في دبي هاربور، الموقع الجديد من مرفأ دبي، بالإضافة إلى حفل المغني والمنتج الأمريكي الشهير راسيل الذي كان من المخطط له أن يعتلي مسرح كوكاكولا أرينا في دبي يوم 27 مارس/آذار 2020، إذ تم تأجيل الحفل إلى 27 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.