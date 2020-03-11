فيروس كورونا يشعل نقاشا مثيرا بين كلوب وصحفي أرجنتيني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أشعل فيروس كورونا المتجدد نقاشا حادا بين الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، وصحفي أرجنتيني مرافق لبعثة أتلتيكو مدريد الإسباني.

ليفربول يستضيف فريق العاصمة الإسبانية، مساء الأربعاء، على ملعب أنفيلد، في إياب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا، بعدما انتهت مباراة الذهاب بفوز "الأتليتي" 1-0.

وبدأ النقاش عندما تحدث الصحفي عن فيروس كورونا، حيث شرح للمدرب الألماني الإجراءات التي اتخذتها السلطات الإسبانية للتوقي منه في الفترة الأخيرة.

حديث الصحفي أثار حفيظة كلوب الذي أكد أن مثل هذه الأسئلة تثير غضبه، مؤكدا أن الصحفي لم يجد طرح السؤال، متمنيا أن يكون أفضل في مجال عمله.

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وامتد الحديث بين كلوب والصحفي على مدار نحو دقيقتين، أكد فيهما كلوب دعمه لفكرة منع المصافحة بين اللاعبين قبل بداية المباراة، وهو القرار الذي أصدرته رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأكد مدرب ليفربول أن مثل هذا القرار يمثل إشارة خارجية للمجتمع، وأنه يحمي جميع اللاعبين الـ22 الموجودين في الملعب من التعرض للإصابة بالفيروس.

يُذكر أن فيروس كورونا تسبب في تأجيل العديد من الأحداث الرياضية وإقامة بعضها بدون حضور الجماهير في الفترة الأخيرة، منذ انتشاره في ديسمبر/كانون الأول الماضي.