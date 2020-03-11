انت الان تتابع إيران تعلن عن 63 وفاة إضافية بكورونا المستجد ما يرفع الحصيلة إلى 354 وفاة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

إيران من الدول التي سجلت أكبر عدد من الوفيات خارج الصين التي ظهر فيها الفيروس

أعلنت إيران الاربعاء عن 63 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد خلال ال24 ساعة الماضية، في أعلى حصيلة يومية منذ إعلان السلطات عن أول الوفيات بالفيروس.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحية كيانوش جهانبور في مؤتمر صحافي متلفز "بناء على نتائج فحوص مخبرية جديدة، رصدنا 958 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 9 آلاف حالة".

وأضاف "مع الأسف في الساعات ال24 الماضية، وردتنا تقارير عن 63 وفاة وصار إجمالي عدد الوفيات 354 شخصا" من جراء الفيروس.

وإيران من الدول التي سجلت أكبر عدد من الوفيات خارج الصين التي ظهر فيها الفيروس.

وأعلنت طهران عن أكبر عدد من الإصابات الجديدة مع 256 حالة.

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وتلي طهران محافظة أصفهان مع 170 حالة وسنمان إلى الشرق من طهران مع 63 حالة.

ولم تسجل إصابات جديدة في كهكيلوية وبوير أحمد بجنوب الغرب.

ولم تفرض إيران إجراءات حجر، لكن السلطات تدعو المواطنين تكرارا لتجنب السفر.

وأغلقت المدارس والجامعات كما عمدت إلى إغلاق فنادق ومراكز أخرى لاستقبال السياح لثني الناس عن السفر.