شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السلطات المصرية تضبط 3 أشخاص روجوا شائعات عن "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 مارس 2020

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أكد مصدر أمني مصري، ضبط 3 أشخاص بتهمة الترويج للشائعات على حساباتهم الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".



وأوضح، أن الشائعات التي روجوا لها تعلقت بأخبار مغلوطة عن حالات الإصابة بفيروس كورونا في مصر على خلاف الحقيقة.

‏كانت الحكومة شددت على اتخاذ الإجراءات القانونية كافة، حيال كل من أذاع أخبارًا، أو بيانات كاذبة، أو شائعات، تتعلق بفيروس "كورونا المستجد"، أو غيره، بهدف تكدير الأمن العام، أو إلقاء الرعب بين المواطنين، أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.