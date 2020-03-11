روحاني يدعو للتعامل بجدية مع مشكلة كورونا ويرفض إقامة حجر صحي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

دعا الرئيس الإيراني، حسن روحاني، ضرورة التعامل بجدية مع ما وصفها بمشكلة فيروس كورونا المتفشي داخل بلاده، حسبما أورد التلفزيون الإيراني الرسمي.



لكنه في الوقت نفسه إستبعد فرض حجر صحي على مدن إيرانية بأكملها بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد، متعللاً بأن هذا الإجراء يسبب مزيداً من المشكلات عند التنفيذ.

ولم يتطرق روحاني خلال اجتماع حكومي عقد بالعاصمة طهران، في وقت سابق اليوم، إلى موضوع توليه مسؤولية إدارة لجنة مكافحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) بموجب تكليف من المرشد الإيراني علي خامنئي.

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وتحدثت وسائل إعلام محلية بينها هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية "صدا وسيما" خلال الأيام الأخيرة حول قلة ظهور روحاني وبعض أعضاء حكومته على المشهد العام داخلياً.

وانتقد روحاني خلال الاجتماع الحكومي ما وصفها بـ"الشائعات" التي رددتها وسائل إعلام محلية عن غيابه وبعض وزرائه بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا الجديد بالعديد من الأقاليم الإيرانية.

واكتفى الرئيس الإيراني بتقديم نصائح للوقاية من العدوى بفيروس كورونا الجديد مثل تجنب التنقلات داخل وخارج المدن، لا سيما خلال احتفالات رأس السنة الإيرانية (النوروز)، وعدم الالتفات إلى الشائعات، وتطهير وتعقيم المدن وإجراء اختبارات طبية.

وأشار روحاني ضمنياً إلى وجود خسائر اقتصادية في قطاعات مختلفة؛ بينها الملابس والمطاعم خلال الفترة الماضية، بسبب تفشي كورونا داخل إيران.

وقال كيانوش جهانبور متحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، الأربعاء، إن العدد الإجمالي للوفيات بسبب فيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 354 بزيادة 63 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.