شكرا لقرائتكم كورونا يضرب حكومة إيران.. إصابة وزيري الصناعة والسياحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وسط ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في إيران، وتمدد الفيروس المستجد بين صفوف المسؤولين والنواب والوزراء، أفيد الأربعاء عن إصابة وزير الصناعة رضا رحماني، والسياحة علي أصغر منسان.

وأعلنت وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية، مساء الأربعاء، أن اثنين من أعضاء مجلس الوزراء أصيبا بفيروس "كوفيد 19".

تأكيد إصابة نائب روحاني

كما أوضحت الوكالة المقربة من الحرس الثوري الإيراني، مساء الأربعاء، بعد أيام من التكهنات بشأن صحة إسحاق جهانغيري، نائب الرئيس الإيراني حسن روحاني، إصابته أيضاً.

لم ير جهانغيري في صور اجتماعات رفيعة المستوى عقدت مؤخرا.

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يذكر أن الأيام الأخيرة سجلت إصابة عدد كبير من المسؤولين في إيران، فضلاً عن تقارير عن إصابة أكثر من 20 نائباً في البرلمان الإيراني.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد رمضان شريف، وفاة 5 من عناصر الحرس بفيروس كورونا، لافتا إلى أن هناك أكثر من 100 ألف من كوادر الحرس يعملون في مجال مكافحة الفيروس، وفق ما نقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية.

أعلى حصيلة يومية

يشار إلى أن وزارة الصحة الإيرانية أعلنت اليوم أيضاً تسجيل 63 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، في أعلى حصيلة يومية منذ إعلان السلطات عن أول الوفيات بالفيروس.

وقال المتحدث باسم الوزارة كيانوش جهانبور في مؤتمر صحافي متلفز "بناء على نتائج فحوص مخبرية جديدة، رصدنا 958 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 9 آلاف حالة". وأضاف "مع الأسف في الساعات الـ24 الماضية، وردتنا تقارير عن 63 وفاة، وصار إجمالي عدد الوفيات 354 شخصا" من جراء الفيروس.