الإسكان: قد يتم قطع المياه الشرب عن بعض المناطق لاستيعاب كمية الأمطار التي يتوقع أن تهبط والتي تفوق المعدلات الطبيعية

قال عاصم الجزار ، وزير الإسكان ،خلال المؤتمر الصحفي بمجلس الوزراء، إنه تم اتخاذ إجراءات وقائية للتصدي لحالة الطقس خلال الساعات المقبلة، مضيفًا: «نملك مجموعة من الإجراءات نتخذها مسبقا ومنها تخفيض ضغوط شبكة المياه عن بعض المناطق ومتابعة تصريف المياه داخل شبكة الصرف الصحي».

وأضاف الجزار، عن حالة طقس الغد، أن شركة المياه، قد يتم قطع المياه الشرب عن بعض المناطق لاستيعاب كمية الأمطار التي يتوقع أن تهبط والتي تفوق المعدلات الطبيعية.

وأشار إلى أنه خلال الفترة الماضية تم رصد الأماكن التي تتجمع بها المياه بناء على هذا الأساس تم تجهيز المعدات وإعادة توزيعها لضمان وجود مثل هذه الأجهزة لمواجهة أي طوارئ.