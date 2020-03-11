شكرا لقرائتكم خبر عن أبو شقة يهنئ رئيس "مستقبل وطن": الوفد يدعم وجود أحزاب قوية بالساحة السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، برقية تهنئة إلى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس حزب مستقبل وطن بمناسبة توليه رئاسة الحزب.

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وفيما يلى نص البرقية:

"باسمى واسم الهيئة العليا وقيادات وأعضاء حزب الوفد نتقدم بأسمى آيات التهانى للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق بمناسبة توليه رئاسة حزب مستقبل وطن لما يتمتع به من خبرة قانونية ودستورية عالية، ولما يشهد له الجميع كقامة وطنية مخلصة فى وقت يجرى التأسيس فيه لدولة ديمقراطية عصرية حديثة، تتكاتف فيه القوى الوطنية والحزبية على تفعيل المادة الخامسة من الدستور القائمة على التعددية الحزبية والسياسية بما لازمه وجود أحزاب سياسية قوية، يجرى التنافس الحزبى بينها فى إطار المشروع الوطنى، الذى تتبناه الدولة المصرية والذى يتعين على الجميع أن يعمل جاهدًا ويتكاتف من أجل تحقيقه كمطلب وأمل جماهيرى مجردًا من أى أهداف أو مصالح شخصية سوى مصلحة الدولة المصرية والوطن والمواطن.

وحزب الوفد بتاريخه السياسى والفكرى والنضالى والوطنى وخبرته السياسية التى تمتد إلى مئة عام كان جزءًا من الحركة الوطنية المصرية ولاعبًا أساسيًا ومؤثرًا وبقوة على المسرح السياسى، يدعم وجود أحزاب قوية على الساحة السياسية من أجل تفعيل المادة الخامسة من الدستور؛ تحقيقًا للاستقرار السياسى والبرلمانى والديمقراطى المنشود.. وتحيا مصر".