شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس "الصحفيين" يقرر تأجيل اجتماعه للسبت المقبل لظروف الطقس السيئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد شبانة، سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن مجلس النقابة قرر تأجيل اجتماعه المقرر عقده غدا الخميس إلى السبت المقبل الموافق 14 مارس الجارى، نظرا لظروف الطقس السيىء، مضيفا أنه تقرر منح إجازة غدا للعاملين بالنقابة.

وأضاف شبانة فى تصريحات له، أن تقرر مد تقديم الأوراق المطلوبة للنقل من جدول تحت التمرين إلى جدول المشتغلين لمن أمضوا المدة القانونية فى جدول تحت التمرين إلى السبت القادم.

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وكانت نقابة الصحفيين، قد عقمت مبناها الكائن بشارع عبد الخالق ثروت، وذلك كإجراء احترازى لمواجهة فيروس "كورونا"، وتماشيًا مع قرار الحكومة المصرية فى هذا الشأن، وحرصًا على سلامة الصحفيين.

وقررت نقابة الصحفيين، تعليق جميع الأنشطة التي تشمل التجمعات، كالحفلات الفنية والمسرحيات أو الندوات والمؤتمرات داخل مبنى النقابة.