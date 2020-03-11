شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة البرلمان تحذر من نشر أي أخبار مغلوطة وكاذبة بشأن فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الأمانة العامة لمجلس النواب، تنبيها هاما لكافة العاملين فى المجلس، حذرت فيه من الشائعات والأخبار المغلوطة التى تثار بشأن فيروس كورونا المستجد، وطلبت من العاملين عدم المساهمة في نشر هذه الأخبار والمعلومات المغلوطة.

يأتي ذلك بالتزامن مع توجيهات مجلس الوزراء، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية، حيال كل من أذاع أخباراً، أو بيانات كاذبة، أو شائعات، تتعلق بفيروس "كورونا المستجد"، أو غيره، بهدف تكدير الأمن العام، أو إلقاء الرعب بين المواطنين، أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

وقالت الأمانة العامة في رسالة مسجلة للعاملين عبر الإذاعة الداخلية: "بالإشارة إلى التدابير والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الأمانة بالمجلس حيال مكافحة فيروس كورونا المستجد، يرجى العلم بأن من يساهم في نشر أى شائعات أو أكاذيب أو أخبار مغلوطة سيعرض نفسه للمساءلة التأديبية والإدارية".

كما أبلغت الأمانة العامة للمجلس العاملين بان غدا الخميس إجازة مدفوعة الأجر لجميع العاملين بالأمانة العامة للمجلس، نظرا لسوء الأحوال الجوية.

جدير بالذكر، أنه فى إطار الإجراءات التى يتخذها مجلس النواب للحفاظ على سلامة العاملين ولمنع انتشار فيروس كورونا الجديد، قرر المستشار محمود فوزي الأمين العام لمجلس النواب، إعفاء جميع العاملين بالأمانة العامة للمجلس من استخدام أجهزة البصمة لإثبات الحضور والاكتفاء باستخدام كارت الدخول من بوابات المجلس، بدءاً من اليوم الأربعاء 11 مارس 2020 ولمدة أسبوعين.

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وأكدت الأمانة العامة على جميع العاملين ضرورة الالتزام بالإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على الصحة العامة والسلامة واتخاذ الإجراءات الوقائية التي سبق وأن جهزتها الأمانة العامة في هذا الخصوص.

وشدد أمين عام مجلس النواب، على جميع العاملين، ضرورة إجراء الفحوصات اللازمة بالقطاع الطبي بالمجلس متى استشعر أحدهم بأي من أعراض الأنفلونزا أو نزلات البرد.

كما استثنى من القواعد المنظمة للإجازات المرضية للمجلس حالات الإصابة بنزلات البرد أو الأنفلونزا.

ويشار إلى أن الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس قد وجه في وقت سابق باتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة النواب والعاملين، وتم التنسيق بين الأمين العام لمجلس النواب وقطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، لتطهير وتعقيم القاعة الرئيسية وجميع قاعات اجتماعات اللجان، والأماكن الرئيسية بالمجلس وفقاً للمعايير المتبعة في هذا الشأن.