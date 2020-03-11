واشنطن: العقوبات على إيران لا تمنع من تقديم مساعدات إنسانية

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

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أكد مجلس الأمن القومي الأميركي، اليوم الأربعاء، أن الصين لم تتعامل بشكل جيد مع أزمة انتشار فيروس كورونا. كما اعتبر أن تصرفات الصين مسؤولة عن تأخر الرد العالمي على كورونا.

من جانب آخر، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الأربعاء، أن العقوبات على إيران لا تمنع من تقديم مساعدات إنسانية لمواجهة فيروس كورونا.

وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، قال آواخر فبراير الماضي، إن بلاده عرضت المساعدة في التعامل مع فيروس كورونا في إيران، كما شكك في استعداد طهران لتبادل المعلومات.

وأضاف بومبيو، خلال جلسة للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب: "عرضنا على إيران المساعدة". وقال: "البنية التحتية للرعاية الصحية لديهم ليست قوية، وأنا قلق للغاية من أن إيران هي التي لا تتشارك المعلومات".

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