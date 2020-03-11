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أول تعليق من «بوتين» بعد إقرار تعديل يسمح بترشحه مجددًا للرئاسة

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Russia's President Vladimir Putin attends a session of the lower house of parliament to consider constitutional changes in Moscow, Russia March 10, 2020. Sputnik/Alexei Nikolsky/Kremlin via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. دبي - بواسطة محمد فارس © Thomson Reuters Russia's President Vladimir Putin attends a session of the lower house of parliament to consider constitutional changes in Moscow, Russia March 10, 2020. Sputnik/Alexei Nikolsky/Kremlin via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

وافق مجلس النواب الروسي في قراءة ثانية على التعديلات المقترحة على الدستور ما يمنح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حق الترشح لفترة ثانية. وأوردت وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية أن أحد التعديلات يسمح لرئيس الدولة الحالي، فلاديمير بوتين، بالترشح لفترة رئاسية جديدة في عام 2024 عندما يجب أن ينتخب سكان روسيا رئيسا جديدا للبلاد.

شاهد: بوتين يؤيد تعديلات دستورية تسمح له بالبقاء في الحكم حتى عام 2036

فيديو مقدم من Reuters

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بوتين يؤيد تعديلات دستورية تسمح له بالبقاء في الحكم حتى عام 2036

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وكانت النائبة فالنتينا تيريشكوفا، رائدة الفضاء السابقة، هي التي اقترحت أن يمنح الدستور المعدل الرئيس بوتين هذا الحق حين قالت إن الدستور يجب أن يراعي هذه الإمكانية، مشيرة إلى أن القرار النهائي سيتخذه الشعب.

وصوت أعضاء مجلس النواب بالموافقة على ذلك بعد أن استمعوا إلى الرئيس بوتين الذي قال إن ما تقترحه النائبة تيريشكوفا يسمح لرئيس الدولة الحالي أن يرشح نفسه للانتخابات الرئاسية القادمة في حال صوت المواطنون بالموافقة على هذا التعديل في 22 أبريل المقبل، وأضاف بوتين: «هذا ممكن من حيث المبدأ شريطة أن تقرر المحكمة الدستورية رسميا ألا يتعارض هذ التعديل مع مباديء الدستور». يشار إلى أن فلاديمير بوتين تسلم مقاليد الرئاسة لأول مرة عام 2000.

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Russia's President Vladimir Putin is a popular figure who has dominated Russian politics for more than a decade. 
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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