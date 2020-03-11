أول تعليق من «بوتين» بعد إقرار تعديل يسمح بترشحه مجددًا للرئاسة

دبي - بواسطة محمد فارس © Thomson Reuters Russia's President Vladimir Putin attends a session of the lower house of parliament to consider constitutional changes in Moscow, Russia March 10, 2020. Sputnik/Alexei Nikolsky/Kremlin via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

وافق مجلس النواب الروسي في قراءة ثانية على التعديلات المقترحة على الدستور ما يمنح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حق الترشح لفترة ثانية. وأوردت وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية أن أحد التعديلات يسمح لرئيس الدولة الحالي، فلاديمير بوتين، بالترشح لفترة رئاسية جديدة في عام 2024 عندما يجب أن ينتخب سكان روسيا رئيسا جديدا للبلاد.

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النساء في أمريكا الجنوبية يضربن عن العمل احتجاجا على العنف وعدم المساواة شهدت دول في أمريكا الجنوبية مظاهرات شاركت فيها النساء للمطالبة بالمساواة ووقف العنف ضد المرأة في تمديد لمسيرات يوم المرأة العالمي فيما قررت العديد من النساء في تلك الدول الإضراب عن العمل. Reuters

أردوغان يسعى لمزيد من المساعدات من الاتحاد الأوروبي للاجئين في تركيا سعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للحصول على دعم مالي وسياسي وعسكري أوروبي أكبر فيما يتعلق بالحرب في سوريا وتدفق ملايين اللاجئين السوريين على بلاده، لكن طلب منه في المقابل أن يوقف تشجيع المهاجرين على العبور لليونان. Reuters 1 إلغاء الإعدادات إيقاف Advertisements HD HQ SD LO تخطي الإعلان بوتين يؤيد تعديلات دستورية تسمح له بالبقاء في الحكم حتى عام 2036 Reuters مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

وكانت النائبة فالنتينا تيريشكوفا، رائدة الفضاء السابقة، هي التي اقترحت أن يمنح الدستور المعدل الرئيس بوتين هذا الحق حين قالت إن الدستور يجب أن يراعي هذه الإمكانية، مشيرة إلى أن القرار النهائي سيتخذه الشعب.

وصوت أعضاء مجلس النواب بالموافقة على ذلك بعد أن استمعوا إلى الرئيس بوتين الذي قال إن ما تقترحه النائبة تيريشكوفا يسمح لرئيس الدولة الحالي أن يرشح نفسه للانتخابات الرئاسية القادمة في حال صوت المواطنون بالموافقة على هذا التعديل في 22 أبريل المقبل، وأضاف بوتين: «هذا ممكن من حيث المبدأ شريطة أن تقرر المحكمة الدستورية رسميا ألا يتعارض هذ التعديل مع مباديء الدستور». يشار إلى أن فلاديمير بوتين تسلم مقاليد الرئاسة لأول مرة عام 2000.

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