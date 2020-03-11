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وافق مجلس النواب الروسي في قراءة ثانية على التعديلات المقترحة على الدستور ما يمنح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حق الترشح لفترة ثانية. وأوردت وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية أن أحد التعديلات يسمح لرئيس الدولة الحالي، فلاديمير بوتين، بالترشح لفترة رئاسية جديدة في عام 2024 عندما يجب أن ينتخب سكان روسيا رئيسا جديدا للبلاد.
شاهد: بوتين يؤيد تعديلات دستورية تسمح له بالبقاء في الحكم حتى عام 2036
فيديو مقدم من Reuters
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بوتين يؤيد تعديلات دستورية تسمح له بالبقاء في الحكم حتى عام 2036
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وكانت النائبة فالنتينا تيريشكوفا، رائدة الفضاء السابقة، هي التي اقترحت أن يمنح الدستور المعدل الرئيس بوتين هذا الحق حين قالت إن الدستور يجب أن يراعي هذه الإمكانية، مشيرة إلى أن القرار النهائي سيتخذه الشعب.
وصوت أعضاء مجلس النواب بالموافقة على ذلك بعد أن استمعوا إلى الرئيس بوتين الذي قال إن ما تقترحه النائبة تيريشكوفا يسمح لرئيس الدولة الحالي أن يرشح نفسه للانتخابات الرئاسية القادمة في حال صوت المواطنون بالموافقة على هذا التعديل في 22 أبريل المقبل، وأضاف بوتين: «هذا ممكن من حيث المبدأ شريطة أن تقرر المحكمة الدستورية رسميا ألا يتعارض هذ التعديل مع مباديء الدستور». يشار إلى أن فلاديمير بوتين تسلم مقاليد الرئاسة لأول مرة عام 2000.
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كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من «بوتين» بعد إقرار تعديل يسمح بترشحه مجددًا للرئاسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.