شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: إجراءات وقائية لمواجهة الطقس السئ غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، أن الطقس السئ الذى ستشهده مصر غدا هو حدث طارئ وهناك مجموعة من الإجراءات الوقائية التى تتخذها الحكومة. ووجه فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، مجموعة من الإجراءات الوقائية منها تخفيض الضغوظ على شبكة المياه فى بعض المناطق وإذااستلزم الأمر سيتم قطع المياه عن بعض الأماكن وسيتم التنوية بذلك . Advertisements وأوضح إنه تم إعادة توزيع الأدوات والمركبات المتعلقة بالقطاع لمواجهة الأزمة. وفى ضوء ما عرضه الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، بشأن آخر تحديث لتنبؤات سقوط الأمطار، قرر مجلس الوزراء، فىاجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازةمدفوعة الأجر، غدا الخميس، الموافق 12 من مارس 2020، نظرا لظروف الطقس السيىء، المتوقع غدا، ويستثنى من ذلك العاملون فى المرافقالحيوية، والتى تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز،والخدمات الشرطية.

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