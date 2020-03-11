شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يوصى بتوفير مصل عقر الكلاب بالمستشفيات والوحدات الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة النائب همام العادلى، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد حمدى دسوقى، وكيل اللجنة ونائب أسيوط، والموجه لوزيرة الصحة والسكان، بشأن إمداد مديريات الصحة بكميات إضافية من مصل عقر الكلاب، وأوصت اللجنة بسرعة توفير المصل في المستشفيات والوحدات الصحية، حفاظا على سلامة أرواح المواطنين.

وقال النائب محمد حمدى دسوقى، إن الكميات الموجودة غير كافية ولا تتناسب مع حالات الإصابة التي تحدث على مستوى محافظة أسيوط بأكملها.

وتابع "دسوقى": "مصل عقر الكلاب ناقص وأحيانا غير متوفر في الوحدات الصحية بالقرى بمختلف المحافظات، وناقص ببعض المستشفيات، مما يتسبب في معاناة المواطنين في حالة إصابة أي مواطن بعقر من الكلاب خاصة الكلاب الضالة، وهذه الحوادث والحالات متكررة يوميا"، مطالبا بتوفير هذه الأمصال في كل المستشفيات والوحدات الصحية، لتكون هناك سرعة في علاج أي مصاب بعقر الكلاب وعدم التعرض لأى مضاعفات خطيرة.

وأشار "دسوقى"، إلى أن الأهالى فى القرى يعانون أشد المعاناة في حالة إصابة أى فرد بعقر كلب، نظرا لعدم توفر المصل فى الوحدات الصحية، مما يضطرهم للجوء على مستشفى المركز، وذلك قد يتسبب في تأخر علاج المريض بسبب بعد المسافة.

وطالب وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بوضع إجراءات حاسمة للتصدى ظاهرة انتشار الكلاب الضالة في كل المحافظات بالشوارع والميادين، وتعرض العديد من المواطنين لإصابات وعاهات مستديمة وأحيانا تكون حالات خطرة، بسبب عقر هذه الكلاب لهم، خاصة الأطفال.

Advertisements

وكان بعض النواب بالبرلمان، تقدموا بطلب مناقشة عامة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرى الصحة والزراعة، بشأن استمرار أزمة انتشار الكلاب الضالة فى مصر دون وجود حل، مؤكدين أنه لا تزال أزمة الكلاب الضالة في مصر، قنبلة موقوتة تهدد حياة أطفالنا فى الشوارع و الأحياء المصرية، وأنه لا يمر عام دون أن نرى حالات عقر للأطفال وحتى باقي الفئات العمرية من قبل الكلاب الضالة المنتشرة وبغزارة في الأحياء المصرية.