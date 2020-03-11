شكرا لقرائتكم خبر عن وفد برلمانى يتفقد مشروع تجميل مصرف المريوطية قبل افتتاح المتحف الكبير.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض مسئولو وزارة الموارد المائية والرى، دراسة ومراحل تنفيذ مشروع تجميل مصرف المحيط "المريوطية"، أمام الوفد البرلمانى من لجنة السياحة والطيران المدنى، الذى يتفقد عدد من الطرق المؤدية للمناطق الأثرية فى محافظة الجيزة، ومنها مشروع تطوير محور المنصورية، فى حضور اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.





وقال مسئولو الوزارة، إن هذا المشروع سيوفر 2 مليون جنيه شهريا، فضلا عن تجميل وتطوير الطرق المؤدية للأماكن الأثرية، ويشمل المشروع، توسعة الطريق لخلق محور جديد، وتغطية جزء من مسافة التجميل بطول 200 متر، وإنشاء سور حضارى بطول مسافة التجميل 2800 كيلو متر، وتطهير وتمزيق مسافة التطوير من القمامة والردم بطول 2800 كيلو متر، مؤكدين أنه سيتم الانتهاء منه قبل افتتاح المتحف الكبير.

ويأتى ذلك فى ضوء طلب الإحاطة الذى قدمه النائب عمرو صدقى رئيس اللجنة، بشأن انتشار القمامة والنفايات علي طريق سقارة وترعة المريوطية والمنصورية، مما يشوب المنظر ويثير اشمئزاز السائحين أثناء مرورهم بالمناطق ويظهر صورة غير حضارية لمصر.

ويشارك فى الزيارة، النائب عمرو صدقي رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بالبرلمان، والنائب إبراهيم حمودة وكيل اللجنة، والنائب أمين مسعود عضو اللجنة.



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