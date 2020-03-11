شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الشكاوى بالبرلمان توصى بصرف تعويضات نزع الملكية للأهالى بالمنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة النائب محمد حمدى دسوقى، وكيل اللجنة، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب سمير رشاد أبوطالب، بشأن صرف التعويضات للأهالى عن نزع ملكية (274) فدانًا لإقامة كوبرى محور نهر النيل – مركز سمالوط – محافظة المنيا.

وقال ممثل الحكومة، إنه تم صرف دفعتين بمبلغ 25 و50 مليون جنيها، من التعويضات، فيما طلب النائب سمير رشاد أبو طالب، بصرف باقى التعويضات للأهالى، وأوصت اللجنة بعمل محضر الأسبوع القادم بحضور الجهات المعنية وتحديد المساحات المملوكة لكل فرد منهم.

ووافقت اللجنة أيضا، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب عامر الحناوى، بشأن إيقاف قطار VIP فى محطة دراو – محافظة أسوان، على أن يتم التنفيذ اعتبارا من وصول أول دفعة عربات فى أول يوليو القادم.

وقال ممثل هيئة السكة الحديد، أن محطة دراو بأسوان، يخدمها 28 قطار، بينهم قطارين فيهما خدمة vip، وإن المدينة بالفعل فيها كثافة سكانية كبيرة، ولكى توقف قطار فى محطة لازم توفر له عدد مقاعد، وإن محطة دراو من القطارات المدرجة فى الخطة.

ووافقت اللجنة على الاقتراح برغبة المقدم من النائب رضا البلتاجى، بشأن ضم مسار الترام القديم لتوسعة شوارع حى حلوان- محافظة القاهرة، على أن يتم إدراجه فى خطة العام المالى القادم 2020/2021.

فيما أجلت اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائب يسرى المغازى، بشأن ازدواج طريق المركز الإدارى الجديد الستامونى – مركز بلقاس – محافظة الدقهلية، لحين حضور المحافظ ووزارتى البترول والري.

Advertisements

وحضر اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى، ممثلون عن الحكومة من وزارات التنمية المحلية والنقل والإسكان، وهيئتى السكة الحديد والطرق والكباري.