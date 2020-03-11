شكرا لقرائتكم خبر عن مستقبل وطن: إقبال كثيف للناخبين بجولة الإعادة بالانتخابات التكميلية بمركز ملوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت غرفة عمليات حزب مستقبل وطن، بمحافظة المنيا، اليوم الأربعاء، اليوم الثانى من جولة الإعادة للانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرة مركز ملوى، فتح جميع اللجان فى مواعيدها، والتى يتنافس فيها اثنان من المرشحين «صابر عبد الحكيم» مرشح حزب مستقبل وطن، رمز القلم، وعبد الله خليفة، مستقل، رمز الحصان، للفوز بالمقعد الخالي بوفاة النائب أحمد فرغلي وشهرته "أحمد شرموخ"، يوم 8 ديسمبر الماضي، وسط إقبال متوسط من الناخبين وحرص السيدات على الإدلاء بأصواتهم، كما رصدت الغرفة تفوق ملحوظ لمرشح الحزب فى اليوم الأول من جولة الإعادة.

وكان المرشحان قد وصلا إلى دور الإعادة من بين 7 مُرشحين خاضوا الجولة الأولى وبلغ عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم 79481 ناخبًا، بلغ الصحيح منها 76776، والباطل 2702، وحصل صابر عبد الحكيم مرشح “مستقبل وطن” على 26576 صوتًا، “عبد الله خليفة” على 10375 صوتًا.

ويشرف على الانتخابات 152 مستشارًا وعضوًا من وزارة العدل موزعين على كافة اللجان الفرعية بدائرة مركز ملوي، ويصل إجمالي عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت بنطاق الدائرة 444 ألف و867 ناخب، مقسمين على 85 مركزا انتخابيا، و153 لجنة فرعية.

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وقد أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، انتظام سير جولة الإعادة بالانتخابات التكميلية لمجلس النواب بالدائرة السابعة بمركز ملوي داخل جميع اللجان والمقار الانتخابية، دون حدوث أي معوقات حتى الآن، لافتا إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تتابع الموقف على مدار الساعة بالتنسيق مع اللجان الفرعية بكل مركز.

وتابع اللواء أسامة القاضي، عبر غرفة العمليات الرئيسية أعمال فتح اللجان وانتظام العملية الانتخابية ووصول القضاة إلى لجان الانتخابات، لافتاً إلى أن جولة الإعادة للانتخابات التكميلية لمجلس النواب بالدائرة السابعة، تُجرى بين اثنين من أبناء الدائرة بـ85 مركزا انتخابيا، و 153 لجنة فرعية.